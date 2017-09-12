 إجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص أعمال العنف في بورما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص أعمال العنف في بورما وزير الخدمة المدنية المكلف يوافق على اعتماد مركز التدريب العدلي لتقديم البرامج التدريبية لموظفي وزارة العدل أمير مكة يتسلم تقريرا عن الأحكام القضائية الصادرة في المنطقة خلال عام “العمل”: تأنيث محال المستلزمات النسائية يشمل المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها سفير المملكة في الأمم المتحدة : المملكة ساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية الموجهة لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق أمير منطقة الباحة يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة اعتماد مخطط كموقع لبيع وتربية الحيوانات الداجنة والطيور شمال مركز حزم الجلاميد استقرار أسعار النفط عند 53.8 دولار للبرميل لجنة الاختبارات بمدرسة الامام أبو عمرو البصري بجرب بالباحة تنهي اختبارات أحد طلابها في المستشفى خلال جلسته الأسبوعية.. أمير القصيم: الممكلة مرجعية دولية لإدارة الحشود مدير جامعة الباحة يتفقد آلية تسجيل الجداول بعمادة القبول والتسجيل بلدية القطيف: رقابة مشددة على صالونات الحلاقة بسيهات

إجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص أعمال العنف في بورما

إجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص أعمال العنف في بورما
المناطق - وكالات

يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء لمناقشة العنف في بورما والذي أدى لفرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة، حسب ما أعلن الرئيس الدوري للمجلس.
وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في اقليم راخين في غرب بورما، وتزور رئيسة وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد، مخيمات لاجئي الروهنغيا الفارين من أعمال العنف في ميانمار، حسب وسائل إعلام محلية.

وكانت شيخة حسينة قالت في وقت سابق، إن بلادها ستبذل كل ما بوسعها لدعم الروهنغيا، وأضافت: “نمارس أيضًا ضغوطات على ميانمار، حتى يتمكن مواطنيها من العودة إلى ديارهم”، حسب الصحيفة.
ونقلت صحيفة “بي دي نيوز 24″، الأحد، عن أشرف الله علام، نائب المتحدث باسم الحكومة قوله إن “رئيسة الوزراء ستزور مخيم كوتوبالانغ بمنطقة كوكس بازار الحدودية مع ميانمار، لتفقد الوضع الميداني للاجئين”.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في الإقليم الواقع غربي البلاد.
ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي بأراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهنغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 سبتمبر/أيلول الجاري).
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد الروهنغيا الفارّين من أراكان إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف بنحو 290 ألف شخص، وأصبح لاجئو الروهنغيا، وفق المفوضية، معزولين في مخيمات واهية على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، حيث انتشر اليأس وندرت الموارد.
وتعتبر الحكومة أقلية الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>