وزير المالية يدشن بوابة “اعتماد” للخدمات الإلكترونية الحكومية

دشن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض أمس الأول ، بوابة “اعتماد” للخدمات الإلكترونية الحكومية، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، ولتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها الخاصة ببرامج رؤية المملكة 2030 بداية ببرنامج التحول الوطني 2020، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وتهدف البوابة الرقمية “اعتماد” إلى تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية للجهات الحكومية، وإجازة عقود برامجها ومشاريعها الخاصة ببرنامج التحول الوطني، بإشراف وموافقة مكاتب تحقيق الرؤية التابعة للجهات الحكومية، ومكتب ترشيد الإنفاق؛ وذلك بما يتعلق بالمناقلات لتصل إلى المعنيين في وزارة المالية، وتتيح البوابة خدماتها لــ 79 جهة حكومية، و18 مكتباً من مكاتب تحقيق الرؤية، ومكتب ترشيد الإنفاق، وإدارتي متابعة العقود والميزانية في وزارة المالية.

وبهذه المناسبة؛ أشاد معالي وزير المالية بأهمية بوابة “اعتماد”، كونها تأتي في سياق تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية، كما تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والجهات المعنية بتطبيق مشاريع برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب أن الخدمات الإلكترونية لهذه البوابة تسهم في كفاءة الإنفاق، وتختصر الوقت، وتقلل المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من البوابة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.

من جهته؛ قال وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان: ” إن بوابة (اعتماد) تعد منصة رقمية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المالية؛ تشمل إجازة العقود ومناقلات الميزانية لمشاريع التحول الوطني، كما نعمل في الوزارة على التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم إصدارات جديدة لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطار أهداف رؤية المملكة 2030″.

من جانبه؛ أوضح وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان أن الأثر المترتب من بوابة اعتماد على المناقلات بين مبادرات التحول الوطني، وكذلك برامج تحقيق الرؤية سيتجلى في تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال أتمتة سير العمل، وأيضاً في تسريع وصول الطلب إلى إدارة الميزانية العامة بالوزارة لإجراء المناقلات، وتمكين الجهة الحكومية من معرفة ومتابعة حالة الطلب والإجراء المتخذ.

الجدير بالذكر أن بوابة “اعتماد” للخدمات الإلكترونية الحكومية ستخدم مستقبلاً جميع البرامج الــ (12) المنبثقة عن رؤية المملكة 2030م.