القوات الجوية الملكية السعودية تستعد لبدء تنفيذ مناورات فيصل مع سلاح الجو المصري في مصر

تستعد القوات الجوية الملكية السعودية لبدء تنفيذ مناورات (فيصل11) بطائرات من طراز عالي مع سلاح الجو المصري التي ستنطلق بجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع المقبل ،وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية .

وتعد هذه المناورات ضمن الخطة السنوية التدريبية حيث تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري ، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طياريين وفنيين واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية الشقيقة وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة ، كما تأتي هذه المناورات لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية.

الجدير بالذكر ان مناورات (فيصل 2017) تعد النسخة الحادية عشرة التي تنفذ بين القوات الجوية للبلدين الشقيقين حيث بدأ أول تمرين عام 1421هـ.