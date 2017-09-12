هيئة الاتصالات تلزم مقدمي الخدمة بإشعار مستخدمي شبكة الهاتف المتنقل بالمكالمات الصادرة خارج الشبكة

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمة إشعار المستخدم عند إجراء المكالمات الصادرة خارج الشبكة ، بحيث يستطيع المستخدم التمييز بين المكالمات المحتسبة الصادرة داخل أو خارج الشبكة ، وليكون على علمٍ مسبق باحتمالية زيادة التعرفة (الرسوم المالية) المطبقة على مكالمته الصوتية عند اجراء الاتصال ، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية حال رغب المستخدم بتفعيلها .

كما أوضحت هيئة الاتصالات أنه يتوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بتطبيق هذي الميزة خلال مدة أقصاها 15 /01 /1439هـ .

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي امتداداً لقرارات عديدة تم إصدارها مؤخراً لتعزيز الشفافية والوضوح وحماية المستخدم في قطاع الاتصالات .

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت مؤخراً تنظيما يقضي بإعلان مقدمي الخدمة عن سياسة الاستخدام العادل في حال تطبيقها بشفافية ووضوح، والتأكيد على أهمية التزام مقدمي الخدمة بتطبيق ما ورد بوثيقة حماية المستخدم ، كما قامت أيضاً بنشر مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة .