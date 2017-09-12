أمين منطقة تبوك يعتمد ترقية ٢٢ موظفاً من موظفي أمانة منطقة تبوك الفنيين والإداريين من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة

اعتمد أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن سعيدان ترقية ٢٢ موظفاً من موظفي أمانة منطقة تبوك الفنيين والإداريين من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

حيث تم ترقية موظف من المرتبة الثانية إلى الثالثة كما تم ترقية عشرة موظفين من المرتبة الثالثة إلى الرابعة ومن الرابعة إلى الخامسة .. كما اشتملت محاضر الترقيات على ترقية أحد عشر موظفاً على مراتب متعددة تبدأ من السادسة وحتى العاشرة.

وقدم أمين منطقة تبوك أ.نايف بن سعيدان التهنئة لجميع الموظفين الذين شملتهم قرارات ا

لترقية داعياً الجميع إلى بذل الجهود ومضاعفتها في سبيل تطوير أدائهم للوصول إلى تقديم خدمات بلدية متميزة ترضي جميع المستفيدين من خدمات الأمانة في ظل دعم قيادة بلادنا الرشيدة ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية م.عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم بن أحمد الغبان