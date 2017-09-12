أمانة الجوف: ذبح 4633 أضحية في سكاكا خلال أيام العيد

اوضحت أمانة منطقة الجوف أن عدد الأضاحي المذبوحة خلال فترة العيد في المسالخ والمطابخ المرخصة بلغ 4633 أضحية .

وأكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة الجوف الدكتور ثامر بن مسلم الشراري أن عدد الأضاحي التي تم الكشف عليها داخل المسالخ والمطابخ المرخصة بلغ 4633 أضحية ، بلغ عدد الأغنام 3215 أضحية و15 أضحية من البقر، و 130 من الإبل في حين تم ذبح 1273 في المطابخ المرخص لها وبوجود اشراف بيطري .

وكشف وكيل الامين عن ضبط 13 عاملا مخالفآ من جنسيات مختلفة يقومون بالذبح العشوائي والسلخ في المناطق العامة والغير مصرح بها بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم سوق الماشية خلال الفترة الماضية .

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للرقابة الصحية والمسالخ الدكتور سلطان بن هايل السرحاني أنه خلال الفحص البيطري للأضاحي تم إعدام 212 أضحية كليًا ، مؤكداً أنه خلال فترة العيد تم تكثيف أعمال الرش ومكافحة التلوث البيئي على المسالخ والمطابخ المرخصة تلافيًا لانتشار الأوبئة.