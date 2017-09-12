 مدير “تعليم الجوف” يجتمع بحراس المدارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير “تعليم الجوف” يجتمع بحراس المدارس

مدير “تعليم الجوف” يجتمع بحراس المدارس
المناطق - الجوف

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أهمية دور حراس المدارس باعتبارهم واجهة المدرسة لمواجهة المجتمع.
وأضاف خلال اجتماعه بحراس المدارس المعينين حديثاً إن كل طالب وطالبة بالمدرسة هم أبنائنا ويجب أن نتعامل معهم معاملة أبوية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ عاطف بن صالح الطالب أن اللقاء تناول محاور عدة أبرزها التعريف بمهام وواجبات حراس المدارس، والإخلاص بالعمل والتعاون مع ادارة المدرسة في مجال اختصاصاتهم، والتعريف بوسائل السلامة المدرسية وكيفية التعامل معها، وقد تم عرض بعض السلبيات المتكررة في المدارس من بعض الحراس وبيان طرق علاجها.

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