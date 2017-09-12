إدارة “تعليم الجوف” تقيم اختبار التسريع على الطلاب المرشحين

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموهوبين للبنين والبنات، صباح اليوم اختبارات التسريع للطلاب المرشحين وعددهم 7 طلاب وطالبتنا، وهم الذين تجاوزوا مراحل التسريع حتى مرحلته الأخيرة ومن يتجاوز منهم هذه المرحلة سيتم تسريعه للصف الدراسي التالي.

وتفقد المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان

بحضور مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي سير اختبارات الطلاب، متمنياً لهم التوفيق.

والطلاب هم: نواف تركي فهد الدرعان بالصف الخامس ابتدائي من مدرسة فرسان الجوبة الأهلية الابتدائية في سكاكا، فهد ماجد عايد الرويثي بالصف الأول متوسط من مدرسة أندلس الجوف الأهلية المتوسطة في سكاكا، طلال تركي سطم النصيري بالصف الأول متوسط من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، أحمد مشعل حمود العريض بالصف الأول متوسط من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، زيد أحمد مطاوع البلوي بالصف الأول متوسط من مدرسة ابن القيم المتوسطة في سكاكا، يزن هذال حسين الدغمي بالصف الأول متوسط من مدرسة المثنى بن حارثة في سكاكا، نادر خالد نادر الشريقي بالصف الأول متوسط من مدرسة دومة الجندل المتوسطة، رغد ماجد عايد الرويثي بالصف الخامس الابتدائي من مدرسة رياض الصالحين الابتدائية، نورة صالح عقلا صالح الذويب بالصف الثاني متوسط من مدرسة اللقائط لتحفيظ القرآن الكريم المتوسطة.