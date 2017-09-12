 مجلس غرفة الجوف ينتخب رئيساً له ونائبين وممثل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس غرفة الجوف ينتخب رئيساً له ونائبين وممثل

مجلس غرفة الجوف ينتخب رئيساً له ونائبين وممثل
المناطق - الجوف

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف للدورة 1438 – 1442 هـ صباح الثلاثاء اجتماعه الأول بعد تشكيل المجلس بالانتخاب والتعيين، وجرى فيه انتخاب 4 مناصب في المجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب أمين عام غرفة الجوف المكلف حمود بن محمد الطالب بالأعضاء، فيما قُدم شرح لعملية الانتخاب، وجرى التصويت لانتخاب رئيس للمجلس، وانتخب المهندس ماجد بن معدي الرويلي رئيساً، والأستاذ جمعة بن عواد الدرع والأستاذ خالد بن محمد الدميخ نائبين للمجلس، وانتخاب الأستاذ سلطان بن ممدوح الجخيدب ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.
وعقب انتهاء الاجتماع قدم أعضاء مجلس الإدارة التهاني والتبريكات للأعضاء المنتخبين للمناصب الأربعة، فيما قدم رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي شكره وتقديره للجميع، مباركاً لزملائه.

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