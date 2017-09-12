وزارة الثقافة والإعلام تعلن عن مسابقة اليوم الوطني 87 وتدعو المبدعين والمبدعات في الجوف

تقيم وزارة الثقافة والإعلام مسابقات ثقافية وفنية للجمهور الكريم في منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني (87 )، وتدعو المبدعين والموهوبين من الجنسين للمشاركة في المجالات التالية : مسابقة القصة القصيرة ، مسابقة الأغنية الوطنية ،مسابقة الفيلم القصير ،مسابقة اللوحة التشكيلية، مسابقة القصيدة ( فصيح وعامي ) ،وسوف يحصل الفائزون على مبالغ مالية قيمة، وشهادات مشاركة لمن لم يحالفه الحظ، كما حددت الشروط التالية :شروط مسابقة الفن التشكيلي :أن يكون المشارك سعودي الجنسية ،يحق للمتسابق المشاركة بثلاث لوحات كحد أقصى ، يتمحور مضمون اللوحات حول الوطن وإنجازاته ،أن تكون اللوحة مرسومة باليد وبالألوان ( زيتي أواكليريك أو مائي ونحوها ) بدون إطار ، وغير منسوخة أ ومنجزة بواسطة البرامج الإلكترونية ،تكون المشاركات على لوحات كانفاس أو ورق مقوى بقياس مقارب ل ( 40 * 30 ) سم على وجه واحد فقط مجهزة للتعليق على لوح شبكي ،يتم كتابة اسم المشترك وعمره وهاتفه خلف اللوحة ، للوزارة الحق في نشر الأعمال الفائزة في مطبوعاتها ،شروط مسابقة القصة أن يكون المشارك سعودي الجنسية ، أن يكون موضوع القصة مبتكراً ، أن تتناول القصة أحداثاً تعزز من قيمة الوطن ، أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى ،أن تكون القصة مؤلفة من ثلاث صفحات على الأقل، ولا تتجاوز عشر صفحات ،أن تكون مكتوبة على الحاسب الآلي وترسل بواسطة ملف وورد ،يمكن للجنة التحكيم أن تطلب من المؤلف قراءتها أمام اللجنة والجمهور ، للوزارة الحق في نشر الأعمال الفائزة ،شروط مسابقة الفيلم القصير ،أن يكون الفيديو المقدم واضح الصوت والصورة ،أن يكون المضمون يعزز من القيم الوطنية ،يسمح لأكثر من شخص بالاشتراك في إنتاج الفيلم القصير ،يسمح للمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة على أن يتم فرز أعمالهم على حده ،الفيلم القصير يجب ألا يتجاوز مدته 3 دقائق كحد أقصى ، التقييم سيشمل استخدام المؤثرات الصوتية والموسيقى والإخراج والنص والإضاءة وكافة العناصر الضرورية ،للوزارة الحق في نشر الأعمال الفائزة ، شروط مسابقة الأغنية الوطنية ، أن يكون المشارك أو المشاركون سعوديون ،أن تتغنى الأغنية بالوطن ومنجزاته ،يشمل التقييم النص والألحان والأداء ،يمكن أن تكون الأغنية للكبار أو للأطفال ،لا تتجاوز المدة 4 دقائق ولا تقل عن دقيقتين ، يمكن مشاركة الأفراد أو المؤسسات في المسابقة ، للوزارة الحق في نشر الأعمال الفائزة ،شروط مسابقة القصيدة ( فصيح وعامي ) أن يكون المتسابق سعودي الجنسية ،الاهتمام بعناصر القصيدة (الشعر الفصيح والعامي ) ،وأن لا تقل عن 15 بيتاً ولا تزيد عن 25 بيتاً ،أن تكون القصيدة من الشعر العمودي أن تكتب القصيدة الشعرية الفصحى في برنامج(word) وبلغة عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط (14) ، يمكن أن تطلب لجنة التحكيم من الشاعر ــالشاعرة ــ إلقاء القصيدة أمام اللجنة ،للوزارة الحق في نشر الأعمال الفائزة ،ونود التأكيد بأن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 27 ذي الحجة واعلان النتائج يوم 29 ذي الحجة ،والجوائز التشجيعية تشتمل على التالي المركز الأول في كل فرع وفي كل منطقة : خمسة آلاف ريال ودرع الوزارة ،المركز الثاني في كل فرع وفي كل منطقة: ثلاثة الاف ريال، ودرع الوزارة ، المركز الثالث في كل فرع وفي كل منطقة الف وخمسمائة ريال، و درع الوزارة ،علماً بأنه سيتم اختيار فائز واحد ممثلا لكل منطقة للتكريم في حفل الوزارة في مدينة الرياض ، ترسل المشاركات على الإيميل ( snd87jouf@gmail.com )

والمشاركات اليدوية الفن التشكيلي تسلم في المركز الثقافي بالجوف والواقع شمال مدينة سكاكا بالقرب من “دوار المبخرة”، وأي استفسار التواصل واتساب 0504864001 .