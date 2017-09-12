ارتفاع أسعار التمور المميزة في الأحساء .. و”الخلاص” يسجل 23 ألف للمن

تصاعدت وتيرة مؤشرات البيع في ساحة منصة التمور الميزة وسط مزاد موسم صرام تمور الأحساء المصنعة في مدينة الملك عبدالله للتمور ، حيث سجل سعر المن التمور “الخلاص” 23 ألف ريال معلنا بداية موسم تنافسي وتصاعدي لتمور أحسائية مميزة ذات جودة .

حيث ذكر مختصون بأن بداية السوق أعطت مؤشرات إيجابية نظير توقعات في بتدفق الكميات خلال الأيام القادمة مع اعتدال الطقس في واحة الأحساء خلال الفترة الحالية ..

كما أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الجودة النوعية أعطت ارتفاع لأسعار التمور المميزة نظير ارتفاع ثقافة فرز التمور التي بدأت تنتشر بين عموم المزارعين، إضافة إلى وعي المزارع بالطرق السليمة لعميات الصرام ، والعناية برحلة النخلة طوال العام .. ويأتي ذلك نظير ما توليه الجهات الحكومية ذات الاختصاص “وزارة الزراعية ، المؤسسة العامة للري ” من العناية بالمزارع والعمل على توعويته عبر برامج تفاعلية وميدانية بهدف الارتقاء بإنتاج النخيل .

وشدد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل بمنع دخول التمور المخالفة لمواصفات الجودة لمزاد التمور، حيث تخضع كافة الكميات الواردة لرقابة صارمة عبر مختبر جودة التمور ، و لجان متخصصة بمكافحة الغش التجاري ، مؤكدا بأن تلك المخالفات أصبحت في انحسار كبير نظير وعي المزارعين ووجود نظام مقنن لآلية البيع في المزاد .

وبين السماعيل بأن ساحة التمور المميزة سجلت يوم الثلاثاء 21 ذو الحجة صفقة ماسية لتمور الخلاص المميزة ، حيث بلغ سعر المن 23 ألف ريال .. في حين تراوحت أسعار البيع في ساحات المزاد الأخرى 700 – 3200 ريال