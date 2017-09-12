مدير تعليم تبوك يحث قائدات المدارس على العناية بجودة العمل التعليمي

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم , قائدات مدارس البنات بالمنطقة , بحضور المساعدة لتعليم البنات نجلاء الشامان , وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بقاعة مسرح مبنى إدارة تعليم البنات .

وأكد العُمري خلال اللقاء على أهمية تهيئة البيئة المدرسية والصحية وجاهزية جميع المدارس لاستقبال الطالبات مع بدء العام الدراسي بما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة محققاً الأهداف المنشودة . مشيداً بجهود قائدات المدارس في تجهيز وإكمال الأعمال لبدء عام دراسي ناجح مكلل بالتعاون وتظافر الجهود بين الكوادر التعليمية وإظهار المدارس بأبهى صورة وإخراجها بصورة جاذبة والوقوف أمام التحديات التي تحول دون ذلك معولاً على ماتمتلكه القائدات من خبرات متراكمة في التعامل المثالي مع المعلمات داعياً للأخذ بيد المستجدات منهن ودعمهن والعناية بالجودة والتميز في عملهن وحث الطالبات على الجد والاجتهاد وتوفير البيئة الابداعية لهن والتواصل مع أمهاتهن واستقبالهن في المدرسة الاستقبال الأمثل وتكوين صورة حضارية إيجابية عن المدرسة بوصفها نبراساً للعلم والتربية وشريكاً استراتيجيا في المجتمع