 تعليم تبوك يبحث الاستعدادات الباكرة للاحتفاء باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يبحث الاستعدادات الباكرة للاحتفاء باليوم الوطني

تعليم تبوك يبحث الاستعدادات الباكرة للاحتفاء باليوم الوطني
المناطق - تبوك - منى الريس

عقد مساعد المدير العام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير اجتماعاً بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني ال 87 لهذا العام
في قاعة الإجتماعات بالإدارة وذلك لبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات والخطط الموضوعة من قبل الإدارت لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن إضافة للمشاركة مع القطاعات الحكومية الأخرى على مستوى منطقة تبوك وحث المساعد على تكوين رسالة تربوية ووطنية هادفة من خلال تفعيل هذه المناسبة الغالية وأن يتم إقامة فعاليات اليوم الوطني بشكل منظم ومميز يعكس المشاعر الوطنية لمنسوبي التعليم وتعبيرهم عن فرحتهم وبهجتهم بهذا العرس الوطني

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