 الهلال يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع “فهد الثنيان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الهلال يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع “فهد الثنيان”

الهلال يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع “فهد الثنيان”
المناطق - متابعات

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء عن إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية إنهاء عقد مع حارس الفريق الأول لكرة القدم فهد الثنيان.
وذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر بيان نشر في تغريدة بحساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “وقعت إدارة النادي اليوم الثلاثاء اتفاقية إنهاء عقد مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم فهد الثنيان، وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للثنيان على ما قدمه طوال فترة تواجده بالنادي إذ كان مثالاً للاعب المحترف على كافة الأصعدة متمنية له التوفيق في الفترة المقبلة.

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