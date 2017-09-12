الهلال يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع “فهد الثنيان”

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء عن إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية إنهاء عقد مع حارس الفريق الأول لكرة القدم فهد الثنيان.

وذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر بيان نشر في تغريدة بحساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “وقعت إدارة النادي اليوم الثلاثاء اتفاقية إنهاء عقد مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم فهد الثنيان، وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للثنيان على ما قدمه طوال فترة تواجده بالنادي إذ كان مثالاً للاعب المحترف على كافة الأصعدة متمنية له التوفيق في الفترة المقبلة.