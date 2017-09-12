 تقييم الحوادث بالتحالف : لم يتم استهداف أي مكتب أممي بعدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تقييم الحوادث بالتحالف : لم يتم استهداف أي مكتب أممي بعدن

تقييم الحوادث بالتحالف : لم يتم استهداف أي مكتب أممي بعدن
المناطق - وكالات

أعلن منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في التحالف العربي، الثلاثاء، بأن قوات التحالف لم تستهدف أي مكتب أممي في عدن، وذلك رداً على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً بان كي مون.
وأكد في مؤتمر صحافي من الرياض، أن إجراءات قوات التحالف تتوافق مع القوانين الدولية في الشأن العسكري.
وأعلن أنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود عناصر حوثية مسلحة في مجمع شيماء التربوي في الحديدة حيث تم قصف جزء من هذا المجمع في 2015 بعد التأكد من عدم وجود مدنيين.
وأكد أيضاً أنه لم يتم قصف مصنع اليماني للألبان والمشروبات كما تم الادعاء.
وأكد أن التحالف استهدف حفارا للآبار وليس منصة صواريخ باليستية للبس في الرصد والتشابه الكبير بين الحفار والمنصة، مؤكدا استعداد التحالف للتعويض عن أي أضرار ناتجة عن قصف حفار الآبار.
هذا وبين المنصور أن ميليشيا الحوثي استولت على دار النور للمكفوفين في صنعاء.

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