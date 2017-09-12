مدير عام الامر بالمعروف بالرياض يشيد بالانجازيين الامنيين لرئاسة أمن الدولة

أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل ، بالإنجازين الأمنيين الذين حققتهما رئاسة أمن الدولة، وذلك بإحباطها المخطط الإجرامي الآثم لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض ، وضبطها لخلية استخباراتية تعمل ضد أمن ومصالح الوطن.

وأكد د . الشليل أن هذا الإنجاز الأمني تحقق بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بمتابعة وتوجيه دائمين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-، حيث يوليان أمن الوطن والمواطنين والمقيمين جل عنايتهما وحرصهما.

كما بين مدير هيئة الرياض أن ما تحقق من انجازات متتالية في احباط العمليات الارهابية في مهدها وتعقب الفئات الضالة والقضاء عليها يدل على الكفاءة العالية واليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية السعودية المختصة بمكافحة الإرهاب.

وشدد الشليل على أن نجاح المملكة العربية السعودية في كشف تلك المخططات الإرهابية يأتي امتداداً لدورها الريادي في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله والداعمين له، فضلاً عن تبنيها العديد من المبادرات الخاصة بمحاصرة الأفكار المتطرفة .

وثمن الشيخ الشليل جهود رئاسة أمن الدولة والدور العظيم الذي تقوم به في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وكشف مروجيه وداعميه.

كما أشاد فضيلته بوعي المجتمع السعودي في تلاحمهم وتماسكهم ووقفهم صفا واحدا ويدا واحدة ضد أهل الفتنة والفرقة من الخوارج والدواعش الذين خرجوا عن الطاعة والجماعة واعمالهم التي تهدد الأمن والاستقرار.

مبينا أن الشعب السعودي بحمد الله شعب واع مدرك لاهداف اعداء الدين والوطن رافض لهذه الأعمال الارهابية والإجرامية ويقف خلف قيادتهم الحكيمة في مختلف الأحوال والظروف.

وسأل الشيخ الشليل الله عز وجل أن يحفظ للمملكة العربية السعودية عقيدتها وأمنها واستقرارها، وأن يؤيد بالحق ولاة أمرنا، وأن يحفظهم من كل مكروه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. إنه سميع مجيب.