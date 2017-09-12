وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية تنزانيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية أوجاستين فيليب ماهيغا.

وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب مدير الإدارة العامة للدول الأفريقية عبدالله الماضي، والوفد المرافق لوزير الخارجية التنزاني.