 وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية تنزانيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية تنزانيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية تنزانيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
واس - الرياض

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية أوجاستين فيليب ماهيغا.
وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب مدير الإدارة العامة للدول الأفريقية عبدالله الماضي، والوفد المرافق لوزير الخارجية التنزاني.

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