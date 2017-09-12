وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل

أعرب معالي وزير الإعلام اليمني الأستاذ معمر بن مطهر الإرياني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توجيهاتهما الكريمة بمنح اليمنيين الحاملين لهوية زائر الإقامة النظامية الدائمة.

وقال في تصريح صحفي: إن ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية تجاه أخوانهم باليمن من مواقف أخوية صادقة لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل وهذه المكرمة الملكية تضاف إلى سلسلة كبيرة من التسهيلات التي قدمتها قيادة المملكة لليمنيين وتعاملها الخاص مع الجالية اليمنية وإعطائهم امتيازات خاصة تعبيراً عن العلاقة الخاصة بين البلدين الجارين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتقديراً للظرف الذي يمر به اليمن حالياً جراء الانقلاب.

وأكد الإرياني أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً كان لها الدور البارز في الوقوف إلى جانب اليمن في كل المراحل والمحطات التاريخية، وأن ما تقدمه المملكة اليوم من دعم لليمن لاستعادة الدولة من العصابات الانقلابية التخريبية بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لليمنيين المقيمين في المملكة ليس بغريب عليها.

وكشف الإرياني عن أن عدد اليمنيين المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية تمثل ما نسبته أكثر من 20% من العمالة غير السعودية التي تتجاوز مليوني يمني وفق إحصاءات سابقة وأن متوسط ما يعيله كل فرد أربعة أشخاص وأن هؤلاء يعيلون أكثر من 10 ملايين يمني في الداخل على أقل تقدير، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد المقيمين والعاملين اليمنيين في المملكة بسبب موجة النزوح الناتجة عن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي لم تقدم لليمن غير الخراب والتدمير وتهريب السلاح لقتل اليمنيين.