قطان لمندوب قطر الذي وصف إيران بالدولة الشريفة : هنيئاً لكم بإيران وقريباً ستندمون

شدّد سفير المملكة لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان على أن قطر ستندم على علاقاتها بإيران، مشيراً إلى أن طهران لازالت تتآمر على دول الخليج.

وكان قطان يتحدث ردا على كلمة لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع بالجامعة العربية وصف فيها إيران بأنها دولة “شريفة”.

وقال قطان خلال اجتماع دوري للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة: “يقول مندوب قطر إن إيران دولة شريفة، والله هذه أضحوكة، إيران التي تتآمر على دول الخليج التي لها شبكات جاسوسية في البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة، التي تحرق سفارة السعودية، هذا هو المنهج القطري التي دأبت عليه”.

وأضاف “هنيئا لكم بإيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك”.