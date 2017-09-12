 “أوبك” تصدر تقريرا يرفع أسعار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منصور بن مقرن : أمانة عسير تعمل على مشاريع رائعة وتسابق الوقت للانتهاء منها جامعة جازان تفتح التسجيل لراغبي السكن لطلابها إلكترونيا ١١٤٥٧ طالب وطالبة يحصلون على جائزة” تفوَّق” من تكافل خسارة محزنة ..الأهلي يفشل في تجاوز بيروزي و يضيع التأهل ومواجهة الهلال المخلافي يدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على الانقلابيين مشهد مهول.. السماء تمطر حجارة بسبب إرما المدمر! “أوبك” تصدر تقريرا يرفع أسعار النفط مئات الأفغان يتظاهرون تنديدا بمنشور أمريكي “مسيء” للإسلام الأزمة القطرية تعصف ببنك الدوحة قطان لمندوب قطر الذي وصف إيران بالدولة الشريفة : هنيئاً لكم بإيران وقريباً ستندمون وزير الاعلام اليمني: ما تقوم به المملكه تجاه الشعب اليمني لن ينساه اليمنيون جيلاً بعد جيل وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية تنزانيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

“أوبك” تصدر تقريرا يرفع أسعار النفط

“أوبك” تصدر تقريرا يرفع أسعار النفط
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الخام بعد أن أصدرت منظمة “أوبك” تقريرا توقعت فيه نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، إضافة إلى نجاح اتفاق فيينا بإعادة التوازن للسوق.

وبحلول الساعة 17:33 بتوقيت موسكو (14:33 بتوقيت غرينيتش) بلغ سعر برميل النفط مزيج “برنت” 54.20 دولار بعد أن ارتفع بمقدار 36 سنتا أو 0.67%.

وتداول برميل الخام الأمريكي بسعر 48.13 دولار محققا نموا بمقدار 6 سنتات أو 0.12%.

ورفعت “أوبك”، من توقعاتها على الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بـ 0.28 مليون برميل يوميا حتى 96.88 مليون برميل في اليوم.

أما الطلب على النفط لعام 2018 فسيزداد مقارنة بمؤشرات التقرير السابق بمقدار 98.12 مليون برميل، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بمقدار 70 ألف برميل في اليوم ليصل[الطلب] إلى 1.35 مليون برميل يوميا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>