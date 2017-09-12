“أوبك” تصدر تقريرا يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار الخام بعد أن أصدرت منظمة “أوبك” تقريرا توقعت فيه نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، إضافة إلى نجاح اتفاق فيينا بإعادة التوازن للسوق.

وبحلول الساعة 17:33 بتوقيت موسكو (14:33 بتوقيت غرينيتش) بلغ سعر برميل النفط مزيج “برنت” 54.20 دولار بعد أن ارتفع بمقدار 36 سنتا أو 0.67%.

وتداول برميل الخام الأمريكي بسعر 48.13 دولار محققا نموا بمقدار 6 سنتات أو 0.12%.

ورفعت “أوبك”، من توقعاتها على الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بـ 0.28 مليون برميل يوميا حتى 96.88 مليون برميل في اليوم.

أما الطلب على النفط لعام 2018 فسيزداد مقارنة بمؤشرات التقرير السابق بمقدار 98.12 مليون برميل، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بمقدار 70 ألف برميل في اليوم ليصل[الطلب] إلى 1.35 مليون برميل يوميا.