 المخلافي يدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المخلافي يدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على الانقلابيين

المخلافي يدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على الانقلابيين
المناطق - وكالات

دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للانصياع لجهود السلام.

واستعرض في كلمة اليمن التي القاها في الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم، الجهود التي تبذلها حكومة الشرعية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتنازلات التي تقدمها تجاوباً مع الحلول والمقترحات الأممية والتي كان آخرها المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بشأن تسليم الميليشيات الانقلابية ميناء الحديدة لجهة محايدة لإدارته وكافة المبادرات الأممية الأخرى في ظل تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها لأي جهود سياسية.

وطالب المخلافي المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية والصحية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية وكذلك دعم جهود الإعمار وتطبيع الأوضاع الإنسانية التي تبذلها الحكومة في المحافظات المحررة.

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