 خسارة محزنة ..الأهلي يفشل في تجاوز بيروزي و يضيع التأهل ومواجهة الهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خسارة محزنة ..الأهلي يفشل في تجاوز بيروزي و يضيع التأهل ومواجهة الهلال

خسارة محزنة ..الأهلي يفشل في تجاوز بيروزي و يضيع التأهل ومواجهة الهلال
المناطق - الرياض

أفسد نادي الأهلي الأفراح السعودية التي عمت المملكة بعد تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم وتأهل الهلال بالأمس لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته مع بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي البطولة إثر سقوطه على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم طرد لاعب من الفريق الإيراني منذ الدقيقة 11 من مجريات المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتي أبوظبي.

وسجل هدف الأهلي صالح العمري في الدقيقة (51)، فيما حملت أهداف بيروزي إمضاء علي علیپور في الدقيقة (5)، والمحترف غودوين منشا عند الدقيقة (83)، وبذلك يتأهل بيروزي لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من البطولة علما بأن الذهاب سيقام في أبوظبي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، والإياب في مسقط يوم الاثنين 16 أكتوبر.

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