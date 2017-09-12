١١٤٥٧ طالب وطالبة يحصلون على جائزة” تفوَّق” من تكافل

وكانت مؤسسة تكافل قد رصدت هذا العام ١٤٣٨هـ ١١ مليون ريال كجوائز تشجيعية ضمن جائزة تفوَّق بنسختها الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية وذلك بهدف تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على رفع مستواهم العلمي وتحصيلهم الدراسي.

وقد اشترطت المؤسسة في الفئة (أ) والتي تضم الصف الثالث متوسط والصف الأول الثانوي والمستوى الأول والثاني (ثانوي مقررات) حصول الطالب او الطالبة على معدل دراسي على ٩٥% فأكثر.

وفي الفئة (ب) والتي تضم الصف الثاني والثالث الثانوي وكذلك الرابع والخامس والسادس (ثانوي مقررات) اشترطت حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي ٩٣% فأكثر، وأن يكون اختبار قياس ٧٥٪ فأكثر في أحد اختبارات قياس، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لمن تحسن أداؤهم بنسبة 5% عن العام الدراسي السابق وحصلوا على 80% فأكثر.

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور محمد العقيلي الأمين العام للمؤسسة الطلاب والطالبات الحاصلين على جائزة تفوَّق، مؤكدًا أن الجائزة تساهم في زيادة المعدلات الدراسية لطلاب وطالبات تكافل وتهدف إلى تنمية القدرات العلمية لهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق ورفع الروح المعنوية للطلبة المستحقين بمكافأتهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأضاف الدكتور العقيلي أن عدد المتفوقين زاد لـ 75% مقارنة بالعام السابق، مما دفع المؤسسة لتوسيع نطاق الجائزة في العام الحالي لتشمل الصف الثالث المتوسط بالإضافة لكافة صفوف المرحلة الثانوية ورصد مبلغ ١١مليون ريال للجوائز التشجيعية

الجدير بالذكر أن الجوائز سيتم تقديمها خلال الأيام القادمة في المدارس وفق تقييم الطلاب آليا في برنامج نور منوهاً بأن الجوائز ستكون عبارة عن مكافأة مالية حسب الفئة وشهادة تفوق وفرص تدريبية للطلبة الأكثر تميزاً، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على إيجاد منح تعليمية من الجامعات والشركات الكبرى وستكون أولوية القبول للطلبة الحاصلين على الجائزة في برامج المؤسسة.

يشار إلى أن 6543 طالب وطالبة من مدارس التعليم العام المستفيدون من دعم تكافل في 2314 مدرسة حصلوا على جائزة تفوَّق في نسختها الأولى للعام الدراسي 1436/1437هـ.