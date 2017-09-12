جامعة جازان تفتح التسجيل لراغبي السكن لطلابها إلكترونيا

أعلنت جامعة جازان عن بدأ التسجيل في الإسكان الطلابي للفصل الأول للعام الجامعي الجديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأهابت الجامعة للمتقدمين ضرورة التسجيل الإلكتروني وإدخال البيانات بدقة ليتم فرز الطلبات والتواصل مع مستحقي السكن في الوحدات السكنية.

وأوضح الأستاذ موسى حكمي وكيل عمادة الإسكان والتغذية أن أولوية قبول طالبي السكن لطلاب المنح الدراسية والمغتربين وذوي الظروف الخاصة مشيرا إلى أن هناك لجان تعمل مطلع كل فصل دراسي تتولى أمور مستحقي السكن والتجديد لهم ومتابعة احتياجهم وتوفير كل ما يهيئ لهم الراحة والأريحية في السكن الجامعي.

يشار إلى أن السكن الجامعي يتكون من وحدتين سكنيتين تتسع لقراب 1100 طالب وينفذ حاليا مشروع للتوسع بإضافة عدد من المباني لتتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب والكليات المنتقلة للمدينة الجامعية.