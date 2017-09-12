منصور بن مقرن : أمانة عسير تعمل على مشاريع رائعة وتسابق الوقت للانتهاء منها

امتدح صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير أمانة عسير نظير الأعمال المميزة التي تقوم بها مؤخراً ، وقال أن ذلك يعتبر إنجازاً رائعاً لاسيما وأن عدد منها سيتم إنجازه خلال الأشهر القادمة ، وبما تحظى به منطقة عسير من مشاريع تنموية كبيرة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم ، ومتابعة سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الميدانية التي كان لها أكبر الأثر في تسريع عجلة هذه المشاريع وإنجازها بالشكل المطلوب .

وقال بأن التعديات على الأودية ومجاري السيول هي سبب تأخر بعض المشاريع ، وألمح إلى أن الأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية كان قياسياً ونوعية حيث أنها هطلت بما يزيد على 116 ملم ، وتجاوزت بكثير المعدلات السابقة ، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية رصدت 180 مليون ريال لمشاريع تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول .

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية على عدد من مشاريع أمانة منطقة عسير في عدد من أحياء مدينة أبها ومنها المنسك والموظفين والعرين ظهر اليوم (الثلاثاء) .

من جانبه أكد أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بأن جولة سمو نائب أمير منطقة عسير تأتي ضمن متابعته المستمرة لأعمال المنطقة ومشاريعها التنموية وحرصه الدائم على سير هذه الأعمال بالشكل المطلوب وفق المدة الزمنية المحددة .

وأشار القاضي بأن المشاريع التي وقف عليها سمو نائب أمير منطقة عسير هي مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ، وكانت قد بدأت الأمانة في تعزيز هذه المشاريع بشكل مكثف خلال الفترة الماضية ، تزامناً مع مواسم الأمطار ، وألمح القاضي بأن مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بحيي المنسك والمروج والذي يبلغ طوله قرابة 7 كلم ، تم فيه تعزيز وتوسعة العبارات السابقة وإنشاء عبارات جديدة ، لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار ومنع تجمعات المياه ، بالإضافة إلى مشروع حي الموظفين الذي يخدم وادي لعصان ويبلغ طول هذا المشروع قرابة 4 كلم ، وكذلك المشروع الخاص بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بحي العرين الغربي المرتبط مع الحزام الدائري الذي يقارب طوله 1 كيلو متر .

مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في هذه المشاريع أكثر من رائع لاسيما وأن هذه المشاريع قياساً بالفترة الزمنية والمناطق الأكثر صعوبة (المناطق الحرجة) ، وثمن القاضي متابعة أمير منطقة عسير وسمو نائبه وحرصهما واهتمامهما المستمر ، وأن هذه المشاريع تقارب مدة إنجازها السنة تقريباً وهي المراحل الأولى فقط ، والمرحلة الثانية لهذه المشاريع تحت إجراء الترسية .