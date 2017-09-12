 ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية لا شيء! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية لا شيء!

ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية لا شيء!
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية أمس الاثنين هي خطوة صغيرة جدا وليست عملا ذا قيمة.

وقالت ترامب اليوم في مستهل اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في البيت الأبيض: “لا أعرف ما إذا كان ذلك سيعطي أي زخم جديد، لكن الجيد أننا حصلنا على الأصوات الـ15 جميعا (في مجلس الأمن)، غير أن هذه العقوبات هي لا شيء مقارنة مع ما يجب أن يتخذ مستقبلا”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع يوم أمس الاثنين مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ، وذلك على خلفية استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب صاروخية باليستية وتطوير برنامجها النووي العسكري.

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