أمير الباحة ينوه بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف بعض منشآت ومكتسبات الوطن .

وأكد سموه في تصريح له أن هذا النجاح الأمني يعكس يقظة وقوة رجال أمننا البواسل بكافة الأجهزة الأمنية في ظل المتابعة من قبل حكومتنا الرشيدة –أيدها الله- في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا ورد كيد المعتدي في نحره ، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز في الكشف عن المخططات الإرهابية قبل وقوعها ليؤكد الدور الريادي للمملكة في محاربة الإرهاب والتطرف .

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما تتميز به هذه البلاد المباركة من قوة ووحدة وتكاتف بين الشعب وقيادته للوقوف في وجه كل طامع وكل من يفكر المساس والإخلال بأمن الوطن ، داعياً سموه الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ورغد عيشها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .