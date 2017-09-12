 أمير الباحة ينوه بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة ينوه بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي سفارة المملكة بإسلام آباد تستقبل التوأمين السياميين الباكستانيين بعد نجاح عملية فصلهما بالرياض ترامب: العقوبات على كوريا الشمالية لا شيء! العبادي يدعو القادة الأكراد إلى بغداد للحوار سياحة نجران تنظم ورشة تدريبية في مهارات العاملين في الوحدات السكنية المفروشة غرفة نجران تنظم حفل معايدة بمناسبة عيد الاضحى تعليم نجران ترحل المقررات الجديدة إلى مدارسها تعليم الرياض يضع آلية وضوابط لمتابعة النقل المدرسي للطالبات ‏كليتا الطب والعلوم الطبية تنتقل لمبناها الجديد في المدينة الجامعية بجامعة جازان صحة جازان تنجح في الحد من تفشي الوباء وتمنع انتشاره.. إعادة الخدمة لمستشفى بني مالك بعد انتهاء التفشي المحدود للكوليرا ملتقى “بيئي١” يناقش ابرز القضايا البيئية الصناعية أمانة تبوك ترفع أكثر من ٧٥ ألف كجم من مخلفات الأضاحي

أمير الباحة ينوه بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي

أمير الباحة ينوه بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي
المناطق - الباحة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة التي أسفرت عن اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف بعض منشآت ومكتسبات الوطن .
وأكد سموه في تصريح له أن هذا النجاح الأمني يعكس يقظة وقوة رجال أمننا البواسل بكافة الأجهزة الأمنية في ظل المتابعة من قبل حكومتنا الرشيدة –أيدها الله- في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا ورد كيد المعتدي في نحره ، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز في الكشف عن المخططات الإرهابية قبل وقوعها ليؤكد الدور الريادي للمملكة في محاربة الإرهاب والتطرف .
وأشاد الأمير حسام بن سعود بما تتميز به هذه البلاد المباركة من قوة ووحدة وتكاتف بين الشعب وقيادته للوقوف في وجه كل طامع وكل من يفكر المساس والإخلال بأمن الوطن ، داعياً سموه الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ورغد عيشها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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