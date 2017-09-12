 تعليم تبوك يواصل تسليم المقررات المدرسية لمدارس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يواصل تسليم المقررات المدرسية لمدارس المنطقة

تعليم تبوك يواصل تسليم المقررات المدرسية لمدارس المنطقة
المناطق - تبوك
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تسليم المقررات الدراسية لجميع المراحل وترحيلها إلى مكاتب التعليم في محافظات المنطقة وتوزيعها على المدارس داخل مدينة تبوك وفق خطة زمنية منتظمة.
يأتي ذلك في إطار برامج الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للاستعداد للعام الدراسي الجديد لضمان وصول المقررات إلى مدارس المنطقة “بنين وبنات” لتسليم الطلاب والطالبات مقرراتهم الدراسية مع أول يوم دراسي نحو بداية متميزة للعام الجديد.
وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري خلال زياراته الميدانية إلى المستودعات المدرسية إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك حرصت على تسخير الإمكانات كافة بما يحقق النجاح لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس في تبوك وفق خطة محددة ومجدولة زمنياً لإتمام عملية الترحيل في وقتها المحدد.
منوهاً بجهود الجميع في لجنة الاستعداد للعام الدراسي وإدارة المستودعات وقسم المقررات المدرسية ومكاتب التعليم في متابعة عمليات ترحيل وتوزيع المقررات الدراسية واستلامها قبل استهلال العام الدراسي الجديد.

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