بالصور.. إعصار إيرما يغير لون جزر الكاريبي

غير إعصار إيرما ألوان المناظر الطبيعية في منطقة البحر الكاريبي عندما ضرب الجزر الواقعة في المنطقة.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الصادرة عن وكالة ناسا، النباتات الخضراء سابقا كيف تحول لونها إلى البني.

وتم التقاط الصور باستخدام القمر الاصطناعي “لاندسات 8” حيث يظهر التباين الشديد في المناظر الطبيعية قبل العاصفة، في 25 أغسطس، وبعدها في 10 سبتمبر.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن القمر الاصطناعي تمكن من التقاط بعض الصور عندما كانت المنطقة خالية من السحب.

وهناك بعض الأسباب المحتملة بشأن تحول الأرض إلى اللون البني، فوفقا للعلما، يمكن أن تكون العاصفة القوية قد اقتلعت النباتات الاستوائية من مكانها مما جعل القمر الاصطناعي يراها أرضا جرداء.

ومن الممكن أيضا أن يكون رذاذ الملح هو ما جعل أوراق الأشجار والنباتات تجف وتنكمش.

كما كشفت صور ناسا عن أن بعض الغطاء النباتي في جزيرة فيرجن جوردا، جنوب وغرب الجزيرة، ما تزال خضراء، وهو ما فسرته وكالة الفضاء بتواجد هذا الاخضرار نتيجة للتلال التي تحمي المنطقة من وطأة الرياح القوية.

ومر إعصار إيرما شمال شرق جزر الكاريبي، يوم 6 سبتمبر، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 295 كلم/ الساعة، وقد شهدت منطقة البحر الكاريبي بأكملها ما لا يقل عن 38 حالة وفاة نتيجة للإعصار.