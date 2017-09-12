مشرفة مركز التأهيل المهني للإناث بالرياض تهيب بأولياء الأمور سرعة تسجيل المتدربات

اوضحت مشرفة مركز التأهيل المهني للإناث التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذة “حياة الجريس” ان المركز استقبل الى الآن اكثر من 40 متدربة من ذوات الإعاقة الجسمية والعقلية للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 1439/1438هـ وتأهيلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن واحتياجاتهن المختلفة.

وأهابت مشرفة المركز بجميع اولياء امور الفتيات الراغبات في التسجيل بسرعة التوجه الى المركز قبل العشرين من محرم لإكمال اللازم وفق الشروط المحددة للقبول والتي تنص على ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية ولا يقل عمرها عن 15 سنة .

كما أكدت ان تجتاز المتقدمة الفحوصات الطبية الروتينية اللازمة لتحديد قدراتها وامكانياتها وجوانب القوة والضعف لديها ومن ثم توجيهها مهنياً في ضوء تلك الإمكانيات وإلحاقها بمجموعة من البرامج والورش الفنية مثل “ورش السيراميك والخزف والمينا وورش التطريز الآلي والتفصيل والخياطة والحاسب الآلي” تحت اشراف نخبة من المدربات المختصات في هذا المجال.

واضافت الجريس ان المركز يقدم للمتدربات مكافأةً شهرية تصل الى 800 ريال شهرياً إلى جانب العديد من المزايا والخدمات العلاجية والنفسية والاجتماعية التي تشمل المواصلات المجانية لجميع احياء منطقة الرياض وملابس التدريب والأنشطة الداخلية والمشاركات الخارجية المستمرة طوال العام لعرض اعمال المتدربات والإستفادة من العائد المادي لها ودمجهن في المجتمع بشكل ايجابي .