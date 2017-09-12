سفارة إندونيسيا بغرفة الخرج

في إطار سعي الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج وفروعها لاستضافة أعضاء الوفود الدبلوماسية المختلفة بالمملكة لاطلاعهم عن كثب على الانجازات التنموية بمحافظة الخرج والدلم والتباحث معهم حيال سبل التعاون الاقتصادي المختلفة بين البلدين و ما يعترض مسيرة التبادل التجاري بين البلدين من معوقات استقبل عضو مجلس الإدارة المهندس محمد بن إبراهيم العييناء ومساعد الامين العام الأستاذ خالد العويدان ومساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية الأستاذ إبراهيم العتيبي ورئيس لجنة المقاولين الأستاذ صالح الشايع وعضو اللجنة التجارية الاستاذ محمد الجمعة ورئيس لجنة شباب الأعمال الأستاذ عماش الدفين السبيعي وعدد من رجال المال والأعمال بكل من محافظتي الخرج والدلم سعادة الملحق التجاري الاندونيسي السيد واوان سو دار ماوان وفي معيته مساعد الملحق التجاري الأستاذ سومارنو مرجوهان يوم الاثنين 20 ذو الحجة 1438هـ بمقر قاعة التشريفات الرئيسي للتباحث حول العديد من القضايا ذات الأهمية للبلدين الشقيقين خصوصا تلك التي تهم العمالة الاندونيسية بالمملكة إضافة إلى القضايا الاقتصادية المشتركة كسبل تطوير الاستثمارات الزراعية والصناعية والتجارية بين البلدين .

صرح بذلك عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج المهندس محمد العييناء مرحباً بالملحق التجاري الاندونيسي ومساعده في ربوع محافظتي الخرج والدلم ومؤكداً على عمق الروابط الشعبين السعودي والاندونيسي .

وقد ناقش الحضور العديد من القضايا المشتركة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي وعدد من القضايا التي تهم رجال المال والأعمال بكل من محافظتي الخرج والدم وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في الجانب السعودي والاندونيسي .

وقد أكد العييناء على أهمية مثل هذه اللقاءات الثنائية في إيجاد الحلول الناجحة للمشكلات التي تعوق جهود التنمية وحركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لما لها من فوائد كبرى تعود بالخير على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتكون فرصة لعرض كافة المشاكل بموضوعية على طاولة البحث من أجل مناقشتها والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها.

في نهاية الزيارة تلقى عضو مجلس الإدارة المهندس محمد العييناء دعوة رسمية لرجال المال والأعمال بمحافظتي الخرج والدلم لحضور معرض إندونيسيا التجاري السنوي (TEI) في دورته الثانية والثلاثين الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل .

جاء ذلك خلال استقباله الوفد الإندونيسي الرسمي الزائر برئاسة السيد ووان سو دار ماوان ، الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا بالمملكة، حيث جرى بحث العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة وإندونيسيا وسُبل دعمها وتطويرها، مستعرضًا الفرص التجارية المتاحة للاستثمار في الأحساء وأوجه الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع الخدمات واللوجستيات والسياحة والزراعة .

وذكر السيد ووان سو دار ماوان بأن أصحاب المال والأعمال السعوديين يتصدرون قائمة الحضور في المعرض الذي حقق نجاحات كبيرة على مدار ثلاث عقود ، وبات أحد أهم المعارض الآسيوية الدولية ، لافتًا إلى أن النسخة الجديدة من المعرض ستقدم أحدث المنتجات والبضائع والخدمات المصنعة في إندونيسيا ويتيح فرصة اللقاء مع كبار المصنعين الإندونيسيين الرئيسين والمصدرين وتجار الجملة في جميع المنتجات والصناعات في إندونيسيا.

الجدير بالذكر، أن المملكة وإندونيسيا، وقعتا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لجاكرتا في مارس الماضي، 11 مذكرة تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين، شملت عدة من القطاعات الصناعية والاقتصادية ، والمجال التجاري، والنقل الجوي، والصحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها .