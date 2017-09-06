ملك البحرين يصدر أمراً ملكيًا بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، أمراً ملكياً رقم (51) لسنة 2017 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز.

وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وطريقة عمله، فيما نصت المادة الثانية على تعيين الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيساً لجهاز الأمن الوطني.