 ملك البحرين يصدر أمراً ملكيًا بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يصدر أمراً ملكيًا بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز

ملك البحرين يصدر أمراً ملكيًا بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز
المناطق - واس

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، أمراً ملكياً رقم (51) لسنة 2017 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وطريقة عمله، فيما نصت المادة الثانية على تعيين الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيساً لجهاز الأمن الوطني.

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