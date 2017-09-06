تعرف على مواصفات آيفون 8 وآيفون X الجديد وساعة أبل

من مقرها الجديد، وداخل قاعة ستيف جوبز، أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي والذي يحمل اسم آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة للهاتف الجديد آيفون X بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سلسلة هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف أبل ميزات جديدة يكشف عنها النقاب للمرة الأولى.

وبدأ المؤتمر بكلمة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تحدث خلالها عن ستيف جوبز وذلك الإنجازات والابتكارات التي قام بها.

وأضاف كوك أن مبنى آبل سيعتمد على الطاقة المتجددة.

ولفت كوك إلى أن مقر الشركة الجديد صمم ليعكس مفهوم أبل في منتجاتها، التناغم، الحداثة والبساطة.

وحازت ساعة أبل على الرقم الأول في عالم الساعات عالميا، وأن 97%، من مستخدمي ساعة أبل راضون عنها، مشيرا إلى أن مبيعاتهعا في 2016، ارتفعت 50%، مقارنة بالعام السابق.

وقد تم تحسين نظام التشغيل في ساعة أبل وأصبح حساس لنبضات القلب، وأكثر دقة من السابق.

وقد تضمن الإصدار الثالث من ساعة أبل شريحة اتصال خاصة بها.

وأعلنت أبل أن سعر ساعة أبل الجديدة سيكون 399 دولارا، فيما حافظت الشركة على سعر الإصدار الثاني كما هو عند 349 دولارا.

وكشفت أبل أن جهاز أبل تي في الجديد سيدعم العرض بتقنية 4K بالإضافة إلى خاصية HDR.

ومن المنتظر أن يتوفر تلفزيون أبل في 22 سبتمبر الجاري.

وأعلنت أبل أن آيفون 8 سيكون بكاميرا 12 ميغا بيكسل، فيما سيكون الهاتف بمعالج جديد a11 سداسي الأنوية.

وستكون الشاشة في آيفون 8 مقاومة للماء.

وسيدعم هاتف آيفون 8 بشكل ممتاز تقنية الواقع المعزز، كما سيكون هناك العديد من التطبيقات والألعاب الخاصة بهذه التقنية.

وخلال المؤتمر عرضت أبل لعبة جديدة تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

وللمرة الأولى في تاريخ أجهزة آيفون أتاحت أبل الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

وكشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها الجديد كليا آيفون x والذي سيكون بشاشة من نوع OLED ، فيما سيكون مقاس الشاشة 5.8 إنش، وقد تم إلغاء زر Home.

وسيدعم آيفون x خاصية التعرف على الوجه.

وفي حال الرغبة في إغلاق أي تطبيق في آيفون x أو حتى الذهاب إلى الشاشة الرئيسية فإن ذلك سيكون من خلال السحب من أسفل إلى الأعلى.

وسيدعم آيفون x “إيموجي” أو الوجوه التعبيريه والتي يمكن تحريكها بواسطه استخدام ميزة التعرف على الوجه الجديدة كليا في هواتف أبل.

وكشفت أبل أن معدل الخطأ في التعرف على وجه المستخدم 1 في المليون.

ومن المنتظر أن يتوفر هاتف آيفون x في نوفمبر القادم بسعر 999 دولار.

وقد استخدمت شركة أبل الخلفية الزجاجية في هواتفها لدعم تقنية الشحن اللاسلكي.