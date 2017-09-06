السبهان بعد وصف قطر إيران بالشريفة: عن أي شرف يتحدثون؟

علق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، ثامر السبهان، الثلاثاء، على وصف قطر إيران بأنها دولة “شريفة” في اجتماع لجامعة الدول العربية بالقول “عن أي شرف يتحدثون؟”.

وتابع في تغريدة كتبها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “القتل والإرهاب والطائفية وتدمير الأمم أصبح في قاموسهم شرفا ونصرا! هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه، الحمد لله على نعمة العقل”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، استفز دول المقاطعة الأربع بتصريحاته افتتاح أعمال الدورة الـ 148 العادية لمجلس جامعة الدول العربية، إذ برر المريخي علاقات بلاده بإيران، قائلاً إنها “دولة شريفة”.

ووجه المريخي حديثه لوفود وممثلي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وهي الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم قطر للإرهاب، قائلاً: “إذا كنتم متخيلين أنكم تضروننا في شيء، فالضرر على الخليج العربي كله”.

في المقابل، رد أحمد قطان سفير المملكة لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، قائلاً إن قطر ستندم على علاقاتها بإيران، مذكراً بالتآمر الإيراني على دول الخليج.

وقال قطان: “يقول مندوب قطر إن إيران دولة شريفة! والله هذه أضحوكة! إيران التي تتآمر على دول الخليج.. التي لها شبكات جاسوسية في البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة.. التي تحرق سفارة السعودية.. هذا هو المنهج القطري التي دأبت عليه”.

وأضاف: “هنيئاً لكم إيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك”.