مدرب الأهلي: الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة وعلينا أن نعود أقوى

أبدى مدرب الأهلي سيرجي ريبروف، حزنه على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف مقابل ثلاثة في مباراة جولة الإياب، وأكد أن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة التي حدثت للفريق اليوم الثلاثاء.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أنا حزين جداً لما حدث في المباراة لأننا كنا الأقرب للفوز وليس لدينا إلا أن نكمل العمل لإعداد الفريق جيدا للمواجهات المقبلة”، وأضاف: “جميع المباريات مهمة بالنسبة لنا وليس لدينا وقت كافٍ للحديث عن مباراة الفريق الإيراني، وعلينا أن نعود أقوى.

وتابع: “الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة اليوم ولا يمكن أن ألقي اللائمة على لاعب بعينه، ولم نتعامل مع اللقاء بالشكل المطلوب، وفي الشوط الثاني استعطنا تحقيق التعادل وكان علينا الاحتفاظ بالكرة والتحكم في سير المباراة وعدم التسرع.