زيدان يعترف: ريال مدريد بحاجة إلى مهاجم آخر

اعترف المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه يعاني من العقم التهديفي وأنه ربما يحتاج إلى لاعب في مركز رأس الحربة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: الآن لا يمكن أن نفعل شيئا، موراتا وماريانو قدما عملا جيدا (في الموسم الماضي) والآن لدينا فقط (بورخا) مايورال، يمكنك أن تقول أننا نحتاج إلى رأس حربة، ولكن في النهاية لم نتمكن من فعل أي شيء، يجب أن نفهم أن موراتا كان يريد أن يلعب أكثر وكان يريد الرحيل.

ورغم ذلك، نأى زيدان بنفسه عن اللجوء إلى الأعذار، وأضاف قائلا: لم نتمكن من الحصول على لاعب أخر ولكنني أؤمن كثيرا بمايورال، يتمتع بالنهم، لدينا جاريث بيل، في الحقيقة هو يلعب أكثر على الأطراف، ولكن علينا إيجاد حلول.

وقام ريال مدريد في الأشهر الأخيرة ببيع الفارو موراتا وماريانو دياز، فيما يغيب الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق خلال الأسابيع المقبلة للإصابة، كما يغيب أيضا البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة القادمة في مسابقة الدوري على خلفية عقوبة الإيقاف لخمس مباريات التي وقعت عليه بسبب قيامه بدفع أحد الحكام.