 محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب الشهر في ليفربول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب الشهر في ليفربول
المناطق - وكالات

تسلم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في فريق الريدز خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن منذ عدة أيام عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب، وأفضل هدف، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وجاء ذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ليحصل على الجائزة بعد عودته إلى إنجلترا.

ويستعد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول، في مباراته الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام إشبيلية الإسباني غدا الأربعاء.

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