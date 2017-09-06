محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب الشهر في ليفربول

تسلم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في فريق الريدز خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن منذ عدة أيام عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب، وأفضل هدف، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وجاء ذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ليحصل على الجائزة بعد عودته إلى إنجلترا.

ويستعد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول، في مباراته الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام إشبيلية الإسباني غدا الأربعاء.