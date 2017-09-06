 أرامكو السعودية ترعى مؤتمرًا ومعرضًا متخصصًا في تقنيات منع التآكل في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أرامكو السعودية ترعى مؤتمرًا ومعرضًا متخصصًا في تقنيات منع التآكل في الدمام

أرامكو السعودية ترعى مؤتمرًا ومعرضًا متخصصًا في تقنيات منع التآكل في الدمام
الظهران

تشارك أرامكو السعودية كراعٍ رئيس في المؤتمر والمعرض الأول من نوعة في تقنيات منع التآكل واللحام، والذي انطلقت فعاليته اليوم الإثنين 20 ذو الحجة 1438ه، الموافق 11 سبتمبر 2017م، في قاعة مؤتمرات فندق شيراتون الدمام، ويستمر لأربعة أيام. وألقى كلمة المؤتمر الافتتاحية نائب رئيس أرامكو السعودية للخدمات الهندسية بالوكالة، الأستاذ فهد الهلال.

ويُنظم المؤتمر كل من الجمعية الوطنية لمهندسي منع التآكل – فرع غرب آسيا وأفريقيا، وجمعية اللحام الأمريكية – فرع المملكة العربية السعودية، حيث سيتم خلال المؤتمر استعراض 81 ورقة عمل تقنية، وست ورش عمل متخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات من أرامكو السعودية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ فهد الهلال: “يعتبر هذا المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات منع التآكل وهندسة اللحام. كما تقدم أوراق وورش العمل المتخصصة أرضية للتفاعل والتعاون بين المختصين والمهنيين في هذه المجالات.” وأضاف: “نحن نشجع المبادرات والفعاليات التقنية التي تُسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين المختصين وتوفير فرص أكثر للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات.”

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين من أرامكو السعودية يقدمون ورش وأوراق عمل في مجالات مختلفة يغطيها المؤتمر تتضمن موضوعات حول المُركّبات المواد السيراميكية، ومنع التآكل، والمواد المتقدمة، وتطورات عمليات وتقنيات اللحام، وتحليل المواد وتطورات أعمال الصيانة والإصلاح البرية والبحرية.

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