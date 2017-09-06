 هذا ما يدرسه ترامب ضد إيران وميليشياتها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هذا ما يدرسه ترامب ضد إيران وميليشياتها !

هذا ما يدرسه ترامب ضد إيران وميليشياتها !
المناطق - وكالات

قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن الرئيس دونالد ترمب يدرس استراتيجية شاملة تدعو إلى ردود أميركية أشد صرامة ضد قوات إيران ووكلائها في العراق وسوريا، ودعمها لجماعات متطرفة، بهدف زيادة الضغط عليها لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتطرفين.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إنها استراتيجية لكل الأنشطة الإيرانية الضارة من أمور مالية، ودعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي.

فيما ذكر مسؤول آخر أن الاستراتيجية تشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية، كتلك المتجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، والجماعات الفلسطينية في غزة، وإلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وأعد المقترح، بحسب المصادر، وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيين ومستشار الأمن القومي ومسؤولون كبار آخرون، وقدم لترمب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة.

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