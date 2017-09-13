تحديد موعد وآلية بيع تذاكر مباريات الأخضر في كأس العالم.. تعرف عليها

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الثلاثاء، إن عملية بيع تذاكر كأس العالم 2018 التي من بينها المنتخب السعودي، التي ستقام في روسيا ستبدأ الخميس المقبل.

وستباع التذاكر على مرحلتين، الأولى تقضي بتقديم الطلبات في المرحلة خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر أيلول وحتى 12 أكتوبر.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم.

ويمكن التقدم للحصول على التذاكر فقط عبر موقع الفيفا على الإنترنت. وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا في بيان “وضعنا نظام اللتذاكر يكفل لجميع المشجعين فرصة للحصول على التذاكر بشكل آمن”.

أما المرحلة الثانية للبيع، فتم تقسيمها أيضا على فترتين. الأولى من الخامس من ديسمبر 2017 وحتى 31 يناير 2018 على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 مارس وحتى الثالث من أبريل ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك “فرصة أخيرة” للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل و15 يوليو حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفق الأسبقية الحجز.

وسيحتاج كافة المشجعين الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية وذلك وفقا لطلب السلطات الروسية.

وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا واستخدام وسائل النقل مجانا في أيام المباريات.