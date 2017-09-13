 الدوحة وطهران وحزب الشيطان.. ثالوث الإرهاب العالمي و 11 سبتمبر أوضح دليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الدوحة وطهران وحزب الشيطان.. ثالوث الإرهاب العالمي و 11 سبتمبر أوضح دليل

الدوحة وطهران وحزب الشيطان.. ثالوث الإرهاب العالمي و 11 سبتمبر أوضح دليل
المناطق - الرياض

مر أكثر من 16 عام، على الأحداث التي هزت العالم، لتعود بعدها أصابع الاتهام بالأدلة وتشير بوضوح نحو دور خفي لعبته طهران والدوحة في تلك الهجمات، عبر شكل من أشكال الدعم الذي قدمته للقاعدة.

وحتى أن محللين أكدوا على مركزية الدور الذي لعبته إيران وطهران وتنظيم حزب الله الإرهابي، لدرجة أن ذاك الهجوم الدامي لم يكن ليقع لولا دورهم وتوجيههم بداية من الدعم اللوجستي والميداني الذي قدم لتنظيم القاعدة الإرهابي وميليشيات حزبالله بداية من بالهجوم الانتحاري على السفارة الأميركية في نيروبي وصولا إلى 11 سبتمبر 2001.

وتستند هذه الأدلة على وقائع عدة بينها القرار الذي اتخذته محكمة فيدرالية أميركية في العام الفائت(2016) وقضى بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وفي ذلك إدانة إضافية للدور الإيراني الناشط في دعم الجماعات الإرهابية مهما كان الاختلاف معها بيّنا، علاوة على الدور القطري الواضح في دعم القاعدة والجماعات الإرهابية وآخرها الإخوان.

 

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