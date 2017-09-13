رونالدو يوجه ضربة جديدة لميسي

فقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة قائمة أفضل اللاعبين في لعبة “FIFA 18″، التي من المنتظر أن تطرح في الأسواق ابتداء من 29 سبتمبر الجاري.

وقالت تقارير إعلامية إن قائمة أفضل 100 لاعب في اللعبة جرى الكشف عنها قبل صدور اللعبة نهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن أبرز مفاجأة في اللائحة تتعلق بلونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وذكرت المصادر ذاتها أن رونالدو تصدر القائمة في “فيفا 18” مزيحا بذلك ميسي، الذي ظل متصدرا طيلة الخمس سنوات الماضية.

وهيمن لاعبو ريال مدريد على القائمة، حيث ضمت إلى جانب رونالدو كل من سيرجيو راموس وتوني كروس، في المركزين السابع والتاسع على التوالي.

واحتل نجم باريس سان جرمان الفرنسي واللاعب السابق لبرشلونة نيمار دا سيلفا المركز الثالث، وبعده الأورغوياني لويس سواريز بالمركز الرابع.

وخلت قائمة العشر الأوائل من لاعبي الدوري الإنجليزي باستثناء لاعب واحد هو الجناح البلجيكي في تشلسي إيدين هازارد، الذي احتل المركز الثامن.