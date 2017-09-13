 في 81 ثانية.. شاهد مراحل إعصار إرما بتقنية التسارع الزمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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في 81 ثانية.. شاهد مراحل إعصار إرما بتقنية التسارع الزمني

المناطق - وكالات

بتقنية التسارع الزمني، يلخص الفيديو التالي كل مراحل إعصار “إرما” حين ضرب شاطئ مدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وواجهت فلوريدا إعصارا مدمرا خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة، في وقت يُتوقع فيه أن تبلغ خسائر الولايات المتحدة جراء الإعصارين هارفي وإرما حوالي 290 مليار دولار.

والفيديو المرفق أعد بتقنية التسارع الزمني “Time-lapse”، ويرصد أبرز مراحل “إرما” في ميامي، من الصباح حتى المساء.

وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 7 ملايين منزل وشركة في فلوريدا وأماكن أخرى جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات بأن العاصفة أودت بحياة 39 شخصا في منطقة الكاريبي وواحد في فلوريدا عثر عليه ميتا في شاحنة خفيفة اصطدمت بشجرة في “فلوريدا كيز” في مطلع الأسبوع.

وبتقنية التسارع الزمني، يلخص الفيديو التالي كل مراحل إعصار “إرما” حين ضرب شاطئ مدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وواجهت فلوريدا إعصارا مدمرا خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة، في وقت يُتوقع فيه أن تبلغ خسائر الولايات المتحدة جراء الإعصارين هارفي وإرما حوالي 290 مليار دولار.

والفيديو المرفق أعد بتقنية التسارع الزمني “Time-lapse”، ويرصد أبرز مراحل “إرما” في ميامي، من الصباح حتى المساء.

 

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