 شاهد.. “آيفون X” يسقط بالامتحان الأول ويحرج نائب رئيس أبل أمام الجمهور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. “آيفون X” يسقط بالامتحان الأول ويحرج نائب رئيس أبل أمام الجمهور

شاهد.. “آيفون X” يسقط بالامتحان الأول ويحرج نائب رئيس أبل أمام الجمهور
المناطق - وكالات

تعرض نائب رئيس شركة أبل لهندسة البرمجيات، غريغ فيديريغي، لموقف محرج خلال استعراض إحدى ميزات هاتف “آيفون X” على الهواء مباشرة.

وفي المؤتمر الذي كشفت فيه الشركة عن أجهزة جديدة، بينها “آيفون 8” و”8 بلس”، كان “آيفون X” هو هدية أبل بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق أولى هواتفها الذكية.

وبعد أن استعرض مدير العمليات في أبل، جيف وليامز، ميزات “آيفون أكس” المزود بخاصية “تعريف الوجه” لفتح قفل الهاتف، جاء دور فيديريغي ليعرض آلية عمل هذه الخاصية.

وبدأ الرجل بالقول إن “فتح آيفون X بات أمرا سهلا وبمجرد النظر إليه”، وحين حاول ذلك فشل في المرة الأولى ليبدو عليه الحرج وسط صمت الحضور في القاعة.

وفي المحاولة الثانية، طلب الهاتف إدخال رمز المرور، قبل أن يعمد الرجل مجددا إلى محاولة فتحه بالنظر، لينجح بذلك أخيرا.

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