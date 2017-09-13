“واتس اب” تقترب من توفير ميزة حذف الرسائل قبل أن يراها المستقبل

تقترب خدمة التراسل الفوري واتس اب من إتاحة ميزة مهمة تسمح لمستخدميها بحذف الرسائل حتى من عند الطرف المستقبل، وذلك على غرار نظيراتها مثل تيليجرام وفايبر ووي شات.

وذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية” نقلاً عن موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، إن ميزة “حذف للجميع” Delete for Everyone قريبة جدًا. وأضاف أن “الخادم يعمل أخيرًا ويقوم باستدعاء الرسائل بنجاح”.

وذكر الموقع أن الميزة الجديدة سوف تكون متاحة لكل من نظام أندرويد وآي أو إس، حتى أن الميزة سوف تدعم حذف الرسائل المرسلة حتى من مركز الإشعارات على النظامين.

والصور التي نشرها WABetaInfo تُظهر أن الميزة الجديدة سوف تعرض للطرف المستقبل أن هناك رسالة قد حذفت، وهو الأمر الذي قد يعده المستخدمون محرجًا.

يُشار أن واتس اب، المملوكة لفيس بوك، تسارع في إضافة المزايا التي تجعلها تحافظ على الصدارة، إذ تملك الخدمة أكثر مليار مستخدم نشط يوميًا، وأكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، يرسلون أكثر من 55 مليار رسالة يوميًا، حسب ما أعلنت الشركة في شهر يوليو الماضي.