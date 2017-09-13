500 دولار تتبخر من قيمة “بيتكوين” في يوم واحد !

تكبدت عملة “بيتكوين” المتداولة على الإنترنت خسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تلقت ضربة موجعة من الصين، وهي الضربة التي تهدد وجودها في العالم بشكل كامل، بسبب أن الصين تشكل عملاقا تجارياً ضخماً على الإنترنت.

وبدأت السلطات في بكين حملة أمنية تستهدف عملة “بيتكوين” الإلكترونية المستخدمة في التداول وعمليات البيع والشراء على الإنترنت، فيما قالت تقارير متطابقة إن الحكومة الصينية ستحظر التعامل بالعملات الالكترونية المشفرة بشكل كامل والتي تندرج “بيتكوين” ضمن إطارها، الأمر الذي يعني بأن العملة قد يتم وقف التعامل بها على نطاق واسع في الأعمال التجارية على الإنترنت بسبب ضخامة النشاط الصيني، وهو ما يشكل في النهاية ضربة موجعة لهذه العملة تهدد وجودها بشكل كامل.

وبدأت “بيتكوين” رحلة من الهبوط السريع يوم الجمعة الماضية، لتفقد أكثر من 500 دولار من قيمتها الاجمالية التي كانت قد تجاوزت سابقاً مستويات الـ4700 دولاراً، وسط توقعات بأن تواصل الانهيار إذا استمرت الاجراءات الصينية ضدها، أو إذا صدر قرار رسمي بمنع التعامل بها في الصين، ما يعني أنها ستصبح محظورة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت وسائل إعلام صينية تحدثت الجمعة عن اعتزام بكين منع تداول هذه العملة، ووقف عمليات البيع والشراء بواسطتها في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر الانترنت، وهو ما أدى الى الهبوط الحاد في أسعارها، فيما نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأخبار تقريراً صباح الاثنين أكد المعلومات ذاتها، وهو ما فاقم من الخسائر في سعر صرف هذه العملة.