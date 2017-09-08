 إسطنبول مهددة بدمار هائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إسطنبول مهددة بدمار هائل

حذر وزير البيئة والتجمعات الحضرية التركي، محمد أوزاسيكي، من زلزال مدمر سيضرب خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة مدينة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، متوقعا أن يخلف دمارا في 600 ألف وحدة سكنية مستقلة.

وتساءل أوزاسيكي، خلال تصريحات في إحدى فعاليات مشروع التحول الحضري في مقاطعة قونية الوسطى في الأناضول قبل يومين: “هل علينا أن نقف متفرجين؟”، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين.

وأضاف: “هناك زلزال متوقع في إسطنبول، هذا يجب أن يخيفنا جميعا. يقول العلماء إن الزلزال سيحدث على الأرجح خلال 15 عاما من الآن، وهناك حوالي 600 ألف وحدة سكنية مستقلة معرضة للخطر في إسطنبول”.

وقال إن العديد من البلديات في جميع أنحاء تركيا كانت تقوم بأعمال خاطئة خلال تنفيذ مشاريع التجديد الحضري والبناء، واصفا المباني في الدول الغربية بأنها أكثر “صلابة” بالمقارنة مع تلك الموجودة في تركيا.

ويتوقع الخبراء أن يدمر الزلزال القوي منطقة مرمرة، كما ذكر رئيس مرصد كانديلي في جامعة بوغازيسي، هالوك أوزينر، في 17 أغسطس الماضي.

وقال أوزينر في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للزلزال المميت عام 1999، الذي أدى إلى مقتل 18 ألف شخص في غضون ثوان شمال غربي تركيا، إن الزلزال القادم سيكون أقوى بكثير من سابقه.

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