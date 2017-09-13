أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان في نسخته السادسة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، مهرجان الرمان في نسخته السادسة ، وذلك في مفرق بيدة بمحافظة القرى.

ولدى وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ، ثم تجول سموه في معارضه التي يشارك فيها 238 مزارعاً يعرضون فاكهة الرمان, التي تنتجها نحو 332 مزرعة ، موزعة في مركز بيده وبني عدوان ومنحل بمحافظة القرى ، ووادي تربة زهران بمحافظة المندق, ووادي مراوة في محافظة بني حسن، وتضم نحو 54.200 شجرة رمان ، تنتج ما يقارب 24 طناً من الرمان سنوياً ، كما شاهد سموه بعض المنتوجات الزراعية التي تنتجها مزارع المنطقة مثل العنب واللوز والتوت .

واطلع سمو أمير الباحة خلال الجولة على ركن الأسر المنتجة الذي يشارك فيه أكثر من 15 أسرة، تعرض أصناف من المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة وبعض المشغولات اليدوية .

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من المزارعين عن إنتاج الرمان وطرق زراعته وأسعاره ، ثم وقّع سموه على لوحة شهداء الواجب .

ونوه الأمير حسام بن سعود في تصريح عقب الافتتاح بما شاهده من معروضات لفاكهة الرمان التي تعكس هوية المنطقة الزراعية وما تتميز به من بيئة زراعية خصبة ، معبراً سموه عن فخره واعتزازه بالمنتجات الوطنية .

وبين سموه أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على الزراعة وتشجيع ودعم أصحاب المزارع للعودة لمزارعهم للإسهام بعودة المنطقة لطبيعتها الزراعية ، في ظل توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على هوية البلد في مختلف مجالاتها ومنها الزراعة ، لافتاً سموه النظر إلى أن مهرجان الرمان والمنتوجات الزراعية بالمنطقة ستشهد في العام القادم المزيد من التطوير بإذن الله .

وأكد أمير الباحة أنه سيتم طلب المزيد من الدعم للزراعة في المنطقة لدعمها بمختلف المنتوجات والمحاصيل الزراعية ، حاثاً سموه على استغلال ما تتميز به المنطقة من إمكانيات مساعدة على الزراعة لجعلها منطقة زراعية ليتم التصدير منها لداخل المملكة وخارجها.

واستمع سموه خلال الافتتاح إلى شرح من محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان عن المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام يعرض خلالها فاكهة الرمان إلى جانب الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تتضمن المسابقات الثقافية والندوات والمحاضرات العلمية ، والعديد من العروض التي سيشهدها مسرح المهرجان التي تبدأ فعالياته من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشر مساءً .

بعدها شاهد سمو أمير الباحة والحضور لوحة الفلكلور الشعبي “الحصاد” الذي قدمته فرقة الفنون الشعبية في محافظة القرى.

حضر الافتتاح مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي, ومدير مكتب سموه أحمد بن صالح السياري ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة والمهتمين بزراعة الرمان .