فحوصات مخبرية تؤكد سلامة تمور الاحساء من متبقيات المبيدات

أكد المشرف العام على مزاد موسم صرام تمور الأحساء – أمين الأحساء – المهندس عادل بن محمد الملحم سلامة تمور واحة الأحساء وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية بحسب تقارير مخبرية صادرة عن مديرية وزارة الزراعة في المحافظة لعينات عشوائية مأخوذة من تمور الواحة ، حيث ستستمر تلك الفحوصات للعديد من مناطق الواحة على مراحل زمنية وحتى نهاية الموسم .

مشيراً بأن تلك الخطوة الاستباقية تأتي ضمن التكاملية الحكومية الساعية لتجويد التمور والحفاظ على الأمن الغذائي، كما وسعى مزاد التمور لعمليات تأكيدية تسبق دخول كميات التمور إلى المزاد عبر فحصها في مختبر جودة التمور وفرزها بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل والتأكد من سلامتها , إضافةً إلى تواجد لجنة مختصة في كشف عمليات الغش التجاري .