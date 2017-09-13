بعد إنهاء إجراءات سفره وتقبيله على رأسه.. مسؤول بمطار أبها يدفع عربة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى مقعده بالطائرة

سجل عبدالرحمن بن حسين الشريف المشرف التنفيذي بمطار أبها موقفا إنسانيا متفردا تجاوز حدود عمله عندما تفاجأ بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في صالة المطار على كرسية المتحرك يعاني من فشل كلوي وشلل، ليقوم الشريف بتأمين حجز له من أبها إلى الرياض وإنهاء إجراءت سفره ومن ثم دفع الكرسي المتحرك إلى الرافعة الخاصة بنقل المرضى إلى بوابة الطائرة إلى أن أوصله إلى المقعد المخصص له بالطائرة.

وشوهد الشريف أثناء دفعه العربة دفعة الأبوة الحانية والإنسانية المتفردة في الوقت الذي لم يتمالك نفسه لتذرف دموعه دون أن يلاحظه الطفل.

وقال الشريف إن “العمل الإنساني ليس له حدود وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعا”.

ونال ذلك العمل الإنساني إعجاب المسافرين الذين امتلأت بهم صالات المطار بدءا من صالة الدخول مرورا بصالة المغادرة وانتهاء بالساحة الخارحية التي تجثم بها الطائرة التي ستقل ذلك الطفل ليقوم بتقبيل رأسه وتوديعه.